Projection du film Altkirch au fil du temps et exposition Le rêve d'Antoine Altkirch samedi 18 octobre 2025.

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Samedi 2025-10-18 10:00:00

2025-10-18

Projection du film Altkirch au Fil du Temps , par et enprésence d’André Braunstedter

Suivi d’un verre de l’amitié et d’une découverte de l’exposition Le Rêve d’Antoine de Mr Romann, artiste peintre.

André Braunstedter, président honoraire des Amis du Musée Sundgauvien, a joué un rôle majeur dans l’enrichissement des collections régionales et continue de valoriser le patrimoinelocal, notamment à travers le film Altkirch au fil du temps retraçant l’histoire du patrimoine bâti.

Antoine Romann, ancien styliste parisien originaire d’Alsace, aujourd’hui peintre passionné, dévoile une oeuvre variée, entre influences modernes et attachement profond à son territoire, avec le rêve d’exposer à Altkirch. .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 culture@mairie-altkirch.fr

English :

Screening of the film « Altkirch au Fil du Temps », by and in the presence of André Braunstedter

Followed by a friendly drink and a visit to the exhibition « Le Rêve d?Antoine » by painter Mr Romann.

German :

Vorführung des Films « Altkirch au Fil du Temps », von und in Anwesenheit von André Braunstedter

Anschließend Umtrunk und Besichtigung der Ausstellung « Le Rêve d’Antoine » von Herrn Romann, einem Maler.

Italiano :

Proiezione del film « Altkirch au Fil du Temps », a cura e in presenza di André Braunstedter

A seguire, aperitivo conviviale e visita alla mostra « Le Rêve d’Antoine » del pittore Romann.

Espanol :

Proyección de la película « Altkirch au Fil du Temps », por y en presencia de André Braunstedter

Seguido de un aperitivo y una visita a la exposición « Le Rêve d’Antoine » del pintor Sr. Romann.

