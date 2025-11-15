Projection du film ANGE de Tony Gatlif Montbéliard

Projection du film ANGE de Tony Gatlif

Les Bains-Douches Montbéliard Doubs

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Dans le cadre du festival Diversité 2025.

ANGE

Ange, voyageur solitaire et ethnologue de profession, doit pour rembourser sa dette, mettre le cap sur les bords de la Méditerranée. Alors qu’il a pris les routes au volant de son vieux van telle n’est pas sa surprise quand il retrouve cachée dans le coffre sa fille de 17 ans dont il vient à peine d’apprendre l’existence.

En partenariat avec Le Cinéma et Rien d’Autre et MA Scène Nationale Pays de Montbéliard .

