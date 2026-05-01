Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola Salle Ker Anna Île-de-Batz
Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola Salle Ker Anna Île-de-Batz dimanche 31 mai 2026.
Île-de-Batz
Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola
Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
7ème Batz’ Art propose la projection du film de Francis Ford Coppola Apocalypse Now .
Pendant la guerre du Vietnam, un agent de l’armée américaine s’aventure au Cambodge à la recherche d’un tyran dangereux, le colonel Kurtz, autrefois un soldat modèle qui s’est converti plus tard à la cause de l’ennemi. .
Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 12 19 27 20
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English :
L’événement Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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