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Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola Salle Ker Anna Île-de-Batz

Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola Salle Ker Anna Île-de-Batz dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Salle Ker Anna

Adresse : Rue Neuve

Ville : 29253 Île-de-Batz

Département : Finistère

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Île-de-Batz

Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

7ème Batz’ Art propose la projection du film de Francis Ford Coppola Apocalypse Now .
Pendant la guerre du Vietnam, un agent de l’armée américaine s’aventure au Cambodge à la recherche d’un tyran dangereux, le colonel Kurtz, autrefois un soldat modèle qui s’est converti plus tard à la cause de l’ennemi.   .

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 12 19 27 20 

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English :

L’événement Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-05-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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