Projection du film Après le silence

7 rue de la 4ème DMM Cernay Haut-Rhin

Date :

Début : Mardi 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Un film suivi d’un débat animé, pour échanger et réfléchir ensemble autour d’un sujet sensible.

Un film poignant qui invite à la réflexion et à l’émotion. La projection se poursuit par un débat animé, offrant un espace d’échange et de dialogue autour des thèmes abordés, dans un esprit d’écoute et de respect. .

7 rue de la 4ème DMM Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 62 60

L’événement Projection du film Après le silence Cernay a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay