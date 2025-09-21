Projection du film ARCHITECTON de Victor Kossakovsky Cinéma Le Concorde La Roche sur Yon La Roche sur Yon

Projection du film ARCHITECTON de Victor Kossakovsky Dimanche 21 septembre, 11h00 Cinéma Le Concorde La Roche sur Yon Vendée

Tarif à 4,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Architecton

De Victor Kossakovsky

Film allemand – 1h37 – 2024

Un voyage extraordinaire à travers la matière qui constitue notre habitat : le béton et son ancêtre la pierre. Des ruines de la guerre en Ukraine à celles du séisme qui frappait la Turquie en 2023, en passant par le site archéologique de Baalbek au Liban, Victor Kossakovsky pose une question fondamentale : comment habiter le monde de demain ? L’architecture n’est pas seulement la conception de bâtiments, c’est un art de l’espace qui trace les contours de nos actions, de notre politique, de notre être. Un documentaire sur le rêve d’une architecture durable et la recherche d’une nouvelle compréhension de la beauté.

Cinéma Le Concorde La Roche sur Yon 2D rue du Maréchal Foch La Roche sur Yon 85000 Vendée Pays-de-la-Loire 02 51 36 50 21 https://www.cinema-concorde.com/ https://www.instagram.com/cinemaconcorde/#;https://www.facebook.com/cinemaconcorde/ Cinéma d’art et d’essai situé en centre-ville qui propose une programmation éclectique et accueille divers publics (individuel, scolaires, personnes en situation de handicap, groupes…) Places PMR, parkings, réseau de bus et station de vélos à proximité

