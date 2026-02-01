Projection du film Arco d’Ugo Bienvenu Bellegarde

Projection du film Arco d’Ugo Bienvenu Bellegarde jeudi 26 février 2026.

Bellegarde Loiret

Début : 2026-02-26 16:00:00
festival Les mycéliades projection du film Arco de Ugo Bienvenu à 16h. 4€. Réservation auprès de la bibliothèque 02 38 90 22 72.   .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 22 72 

Screening of Arco by Ugo Bienvenu

L’événement Projection du film Arco d’Ugo Bienvenu Bellegarde a été mis à jour le 2026-01-16 par OT GATINAIS SUD