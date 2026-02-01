Projection du film Arco d’Ugo Bienvenu

Bellegarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Projection du film Arco d’Ugo Bienvenu

festival Les mycéliades projection du film Arco de Ugo Bienvenu à 16h. 4€. Réservation auprès de la bibliothèque 02 38 90 22 72. .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 22 72

English :

Screening of Arco by Ugo Bienvenu

