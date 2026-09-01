Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Projection du film « Asalée, vers un nouveau système de santé »

Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16 21:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Projection du film documentaire de Philippe Boig, » Asalée – Vers un nouveau système de santé « , suivie d’un échange. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec les équipes Asalée, leurs patients et aidants ainsi que des acteurs de la santé.

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Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Screening of Philippe Boig’s documentary film, “Asalée—Toward a New Healthcare System,” followed by a discussion. You will have the opportunity to speak with the Asal%E9e teams, their patients and caregivers, as well as healthcare professionals.

L’événement Projection du film « Asalée, vers un nouveau système de santé » Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme