Projection du film « Asalée, vers un nouveau système de santé » Salle Charles Michels Romans-sur-Isère
mercredi 16 septembre 2026 · Salle Charles Michels · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Projection du film « Asalée, vers un nouveau système de santé »
Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 21:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Projection du film documentaire de Philippe Boig, » Asalée – Vers un nouveau système de santé « , suivie d’un échange. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec les équipes Asalée, leurs patients et aidants ainsi que des acteurs de la santé.
.
Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Philippe Boig’s documentary film, “Asalée—Toward a New Healthcare System,” followed by a discussion. You will have the opportunity to speak with the Asal%E9e teams, their patients and caregivers, as well as healthcare professionals.
L’événement Projection du film « Asalée, vers un nouveau système de santé » Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Jeudi Terrasse du jeudi 3 septembre Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère 17 septembre 2026
- Aperitivo italiano La Maison Nugues Romans-sur-Isère 17 septembre 2026
- Journée spéciale pour les scolaires : « Levée les yeux » ! Site de Romans, Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales, Romans-sur-Isère 18 septembre 2026
- Visite guidée La Tour Jacquemart Journées Européennes du Patrimoine Rdv au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère 19 septembre 2026
- Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine Rue du mouton Romans-sur-Isère 19 septembre 2026