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Projection du film « Asalée, vers un nouveau système de santé » Salle Charles Michels Romans-sur-Isère

mercredi 16 septembre 2026 · Salle Charles Michels · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle Charles Michels
Adresse
Rue du Puy
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Projection du film « Asalée, vers un nouveau système de santé »

Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 21:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Projection du film documentaire de Philippe Boig,  » Asalée – Vers un nouveau système de santé « , suivie d’un échange. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec les équipes Asalée, leurs patients et aidants ainsi que des acteurs de la santé.
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Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Screening of Philippe Boig’s documentary film, “Asalée—Toward a New Healthcare System,” followed by a discussion. You will have the opportunity to speak with the Asal%E9e teams, their patients and caregivers, as well as healthcare professionals.

L’événement Projection du film « Asalée, vers un nouveau système de santé » Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme

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