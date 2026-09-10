Projection du film « Au cœur de la restauration », L’image Cinéma, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Projection du film « Au cœur de la restauration » Dimanche 20 septembre, 17h00 L’image Cinéma Finistère

Tarif séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

De la dépose des cloches à la restauration des dorures, des vitraux et des fresques, la cathédrale Saint-Véran se révèle comme un immense chantier vivant.

Tailleur de pierre, doreur, électricien, maître-verrier, archéologue : autant de mains et de regards qui façonnent, pas à pas, la mémoire des siècles. Filmée pendant plus de six ans, cette restauration monumentale devient une fresque cinématographique, à la fois sensorielle et émotive, qui témoigne du génie artisanal et de la passion d’hommes et de femmes portés par une mission : sauver un joyau du patrimoine.

Suivi d’un échange avec un intervenant spécialisé dans la restauration du patrimoine

L’image Cinéma 10 espace Frézier, 29470 Plougastel-Daoulas, France Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne 0298042279 https://www.imagecinema.org

De la dépose des cloches à la restauration des dorures, des vitraux et des fresques, la cathédrale Saint-Véran se révèle comme un immense chantier vivant.