Projection du film « Au cœur de la restauration », L’image Cinéma, Plougastel-Daoulas
dimanche 20 septembre 2026 · L'image Cinéma · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Projection du film « Au cœur de la restauration » Dimanche 20 septembre, 17h00 L’image Cinéma Finistère
Tarif séance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
De la dépose des cloches à la restauration des dorures, des vitraux et des fresques, la cathédrale Saint-Véran se révèle comme un immense chantier vivant.
Tailleur de pierre, doreur, électricien, maître-verrier, archéologue : autant de mains et de regards qui façonnent, pas à pas, la mémoire des siècles. Filmée pendant plus de six ans, cette restauration monumentale devient une fresque cinématographique, à la fois sensorielle et émotive, qui témoigne du génie artisanal et de la passion d’hommes et de femmes portés par une mission : sauver un joyau du patrimoine.
Suivi d’un échange avec un intervenant spécialisé dans la restauration du patrimoine
L’image Cinéma 10 espace Frézier, 29470 Plougastel-Daoulas, France Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne 0298042279 https://www.imagecinema.org
De la dépose des cloches à la restauration des dorures, des vitraux et des fresques, la cathédrale Saint-Véran se révèle comme un immense chantier vivant.
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