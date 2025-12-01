Projection du film Au fabuleux bistrot de Jeannine + échange avec le réalisateur L’Happy Culture Laigné-en-Belin

Projection du film Au fabuleux bistrot de Jeannine + échange avec le réalisateur

L'Happy Culture 2 Rue de Touraine Laigné-en-Belin Sarthe

13 décembre 2025, 20h

2025-12-13

Samedi 13 décembre, 20h à l’Happy’culture.

Projection du film et échanges avec son réalisateur Pierrick Bourgault

Au fabuleux bistrot de Jeannine est un long métrage documentaire qui raconte une histoire d’amour et de folie douce, entre une patronne de bistrot et ses clients.

Durée 1h16

Soirée gratuite Sur inscription au 02 43 21 79 68. .

+33 2 43 21 79 68 accueil@cslaruche.fr

