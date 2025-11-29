Projection du film “Au pied de la lettre” et débat avec la réalisatrice Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Projection du film “Au pied de la lettre” et débat avec la réalisatrice Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 29 novembre 2025.
Projection du film “Au pied de la lettre” et débat avec la réalisatrice
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Dans le cadre du Mois du film documentaire porté par le conseil départemental de l’Yonne, la Médiathèque Jean-Christophe Rufin accueillera le film Au pied de la lettre . .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
English : Projection du film “Au pied de la lettre” et débat avec la réalisatrice
German : Projection du film “Au pied de la lettre” et débat avec la réalisatrice
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection du film “Au pied de la lettre” et débat avec la réalisatrice Sens a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Sens et Sénonais