Projection du Film « BERLIN ÉTÉ 42 » – 5 rue président Félix Faure Romans-sur-Isère, 27 mai 2025 20:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Projection du Film « BERLIN ÉTÉ 42 » 5 rue président Félix Faure 26100 ROMANS Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 20:00:00

fin : 2025-05-27 22:30:00

Date(s) :

2025-05-27

Partenariat MJC Robert Martin, cinéma Lumière. Deux projections de films de réalisateurs allemands. Une le 25/05 l’autre le 10/06.

Ces films présentent 2 faces du destin des opposants au nazisme en Allemagne après la prise de pouvoir de Hitler en 1933.

.

5 rue président Félix Faure 26100 ROMANS

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr

English :

Partnership MJC Robert Martin, Lumière cinema. Two screenings of films by German directors. One on 25/05, the other on 10/06.

These films present 2 sides of the fate of opponents of Nazism in Germany after Hitler took power in 1933.

German :

Partnerschaft MJC Robert Martin, Kino Lumière. Zwei Vorführungen von Filmen deutscher Regisseure. Eine am 25/05, die andere am 10/06.

Diese Filme zeigen zwei Seiten des Schicksals der Gegner des Nationalsozialismus in Deutschland nach Hitlers Machtergreifung im Jahr 1933.

Italiano :

Partnership MJC Robert Martin, cinema Lumière. Due proiezioni di film di registi tedeschi. Una il 25/05 e l’altra il 10/06.

Questi film presentano due facce del destino degli oppositori del nazismo in Germania dopo la presa di potere di Hitler nel 1933.

Espanol :

Asociación MJC Robert Martin, cine Lumière. Dos proyecciones de películas de directores alemanes. Una el 25/05 y la otra el 10/06.

Estas películas presentan las dos caras del destino de los opositores al nazismo en Alemania tras la llegada de Hitler al poder en 1933.

L’événement Projection du Film « BERLIN ÉTÉ 42 » Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-14 par Valence Romans Tourisme