Projection du film Bienvenue en Haute-Marne Saint-Dizier
Projection du film Bienvenue en Haute-Marne
Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne
Début : 2025-11-26
2025-11-26
Tout public
L’Agence d’attractivité de la Haute-Marne a sorti son film documentaire La Vie au vert, Bienvenue en Haute-Marne , réalisé par les Coflocs. Ce moyen-métrage d’une durée de 45 minutes part à la rencontre de 9 personnes ou familles haut-marnaises. Chacun d’eux se penche sur sa qualité de vie, explique pourquoi il est amoureux de son territoire, le tout dans des endroits qu’il affectionne. .
Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
