Projection du film Bizkarsoro Salle Elgarrekin Bassussarry

Salle Elgarrekin Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Le village de Bizkarsoro n’existe pas et n’importe quel village du Pays Basque peut être Bizkarsoro. Les Bizkarsoro sont des personnages fictifs, de même que tous les bascophones persécutés pour avoir vécu en basque. Le film se compose de cinq histoires qui se déroulent entre 1914 et 1982. Ce sont cinq histoires fictives basées sur des témoignages oraux et des textes écrits, cinq décennies de récit. .
Salle Elgarrekin Allée de Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 38 15
