Projection du film Casa Susanna de Sébastien Lifshitz Joué-lès-Tours

Projection du film Casa Susanna de Sébastien Lifshitz

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 20:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Dans le cadre du Mois du film documentaire

Casa Susanna questionne les identités de genres et la transidentité dans les Etats Unis des années 1950 1960, à travers des témoignages et images d’archives de cette fameuse “Casa Susanna” où une vie loin des conventions sociales et politiques de l’époque était possible.

Dans l’Amérique puritaine des années 1960, se travestir est un délit et une prise de risque énorme. C’est cette histoire secrète que Sébastien Lifshitz s’apprête à raconter celle d’une communauté de travestis se réunissant régulièrement dans une maison isolée des Catskills, un havre montagneux de l’État de New York, pour y vivre librement leur identité féminine. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

As part of Documentary Film Month

Casa Susanna questions gender identity and trans-identity in the United States in the 1950s/1960s, through testimonies and archive footage from the famous Casa Susanna, where a life far from the social and political conventions of the time was lived

German :

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms

Casa Susanna hinterfragt Geschlechtsidentitäten und Transidentität in den USA der 1950er und 1960er Jahre anhand von Zeugenaussagen und Archivaufnahmen aus dem berühmten Casa Susanna , wo ein Leben fernab der sozialen und politischen Konventionen der dama

Italiano :

Nell’ambito del Mese del Cinema Documentario

Casa Susanna esamina l’identità di genere e l’identità trans negli Stati Uniti degli anni Cinquanta e Sessanta, attraverso testimonianze personali e filmati d’archivio della famosa Casa Susanna, dove si viveva una vita lontana dalle convenzioni sociali

Espanol :

En el marco del Mes del Cine Documental

Casa Susanna examina la identidad de género y la transidentidad en los Estados Unidos de los años 50 y 60, a través de relatos personales e imágenes de archivo de la famosa Casa Susanna, donde se vivía una vida alejada de las convenciones sociales y polític

