Projection du film « Casa Susanna » et rencontre avec le réalisateur Sébastien Lifshitz Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris jeudi 20 novembre 2025.

Dans les années 50 et 60, au fin fond de la campagne américaine, une petite maison en bois avec une grange derrière abritait le premier réseau clandestin de travestis, créé par la célèbre Susanna, qui a eu le courage de créer ce refuge que l’on a appelé Casa Susanna. Diane et Kate ont aujourd’hui 80 ans. À l’époque, elles étaient des hommes et faisaient partie de cette organisation secrète. Aujourd’hui, elles racontent ce chapitre oublié mais essentiel des débuts de la transidentité.

A propos du réalisateur :

Sébastien Lifshitz travaille dès 1990 dans le milieu de l’art

contemporain que ce soit comme assistant auprès du conservateur Bernard

Blistène au Centre Georges Pompidou ou de la photographe plasticienne

Suzanne Lafont. En 1994, il se tourne vers le cinéma et réalise son

premier court-métrage, Il faut que je l’aime. Suivront en 1995, un documentaire sur la réalisatrice Claire Denis, et en 1998, le moyen-métrage, Les Corps Ouverts. En 1999, il réalise pour ARTE un téléfilm, Les Terres Froides pour la série Gauche-Droite, sélectionné à la Mostra Internationale de Venise.

En 2000, il réalise son premier long métrage, Presque Rien, puis en 2001, La Traversée, road-movie documentaire sélectionné à Cannes, à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2004, il se lance dans la réalisation de Wild Side.

Le film sera sélectionné dans de nombreux festivals internationaux et

remportera, entre autres récompenses, le Teddy Award à la Berlinale. En 2016, il réalise le documentaire Les Vies de Thérèse

qui est sélectionné au Festival de Cannes, à la Quinzaine des

Réalisateurs, où il remportera la Queer Palm.

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

+33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr