Projection du film Chasse gardée 2 Wingen-sur-Moder

Projection du film Chasse gardée 2

Projection du film Chasse gardée 2

À Saint-Hubert, la vie paisible d’Adélaïde et Simon est bouleversée par l’arrivée de Stanislas et sa famille… et leur passion pour la chasse à courre.

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 70 56 mjc.wingensurmoder@sfr.fr

Film screening: Chasse gardée 2

Adélaïde and Simon?s peaceful life in Saint-Hubert is turned upside down by the arrival of Stanislas and his family? and their passion for hunting.

