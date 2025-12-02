Projection du film Classe Moyenne

Gignac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Synopsis Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux parents

Synopsis Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple des gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime. De Antony CORDIER, avec Laurent LAFFITTE Elodie BOUCHEZ Ramzy BEDIA Laure CALAMY

A la Salle des fêtes .

Gignac 46600 Lot Occitanie

