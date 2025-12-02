Projection du film Classe Moyenne Gignac
Projection du film Classe Moyenne Gignac mardi 2 décembre 2025.
Projection du film Classe Moyenne
Gignac Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 20:30:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Synopsis Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple des gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime. De Antony CORDIER, avec Laurent LAFFITTE Elodie BOUCHEZ Ramzy BEDIA Laure CALAMY
A la Salle des fêtes .
Gignac 46600 Lot Occitanie
English :
Synopsis: Mehdi plans to spend a quiet summer in the sumptuous home of his parents-in-law
German :
Synopsis: Mehdi plant, einen ruhigen Sommer im prächtigen Haus seiner Schwiegereltern zu verbringen
Italiano :
Sinossi: Mehdi progetta di trascorrere un’estate tranquilla nella sontuosa casa dei suoceri
Espanol :
Sinopsis: Mehdi planea pasar un verano tranquilo en la suntuosa casa de sus suegros
L’événement Projection du film Classe Moyenne Gignac a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Vallée de la Dordogne