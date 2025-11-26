Projection du film Classe Moyenne Salle des fêtes Hautefage-la-Tour
Projection du film Classe Moyenne
Salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne
Projection du film comédie Classe Moyenne de Antony Cordier, sorti en salle le 24 septembre 2025.
Durée 1h35
English : Projection du film Classe Moyenne
Screening of comedy film Classe Moyenne by Antony Cordier, released in theaters September 24, 2025.
Running time: 1h35
German : Projection du film Classe Moyenne
Vorführung der Filmkomödie Classe Moyenne von Antony Cordier, die am 24. September 2025 in die Kinos kam.
Dauer: 1 Std. 35 Min
Italiano :
Proiezione del film commedia Classe Moyenne di Antony Cordier, uscito nelle sale il 24 settembre 2025.
Durata: 1 ora e 35 minuti
Espanol : Projection du film Classe Moyenne
Proyección de la película cómica Classe Moyenne de Antony Cordier, estrenada en cines el 24 de septiembre de 2025.
Duración: 1 hora y 35 minutos
