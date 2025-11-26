Projection du film Classe Moyenne Salle des fêtes Hautefage-la-Tour

Projection du film Classe Moyenne

Salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Projection du film comédie Classe Moyenne de Antony Cordier, sorti en salle le 24 septembre 2025.

Durée 1h35

Salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 31 20

English : Projection du film Classe Moyenne

Screening of comedy film Classe Moyenne by Antony Cordier, released in theaters September 24, 2025.

Running time: 1h35

German : Projection du film Classe Moyenne

Vorführung der Filmkomödie Classe Moyenne von Antony Cordier, die am 24. September 2025 in die Kinos kam.

Dauer: 1 Std. 35 Min

Italiano :

Proiezione del film commedia Classe Moyenne di Antony Cordier, uscito nelle sale il 24 settembre 2025.

Durata: 1 ora e 35 minuti

Espanol : Projection du film Classe Moyenne

Proyección de la película cómica Classe Moyenne de Antony Cordier, estrenada en cines el 24 de septiembre de 2025.

Duración: 1 hora y 35 minutos

