Projection du film Coby La Ferté-Saint-Aubin

Coby , de Christian Sonderegger (2018), projection dans le cadre du Mois du film documentaire en VO sous-titrée. Le Vendredi 21 Novembre 2025 de 20h30 à 22h00

Coby , de Christian Sonderegger (2018), projection dans le cadre du Mois du film documentaire en VO sous-titrée.

Le Vendredi 21 Novembre 2025 de 20h30 à 22h00

Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.

Un documentaire touchant et délicatement orchestré. Christian Sonderegger décrit ce changement de genre avec une belle retenue, sans complaisance ni sensationnalisme facile. Un voyage tendre et doux vers l’acceptation de soi et des autres, programmé dans le cadre de la 26ème édition du mois du doc sur le thème Métamorphoses .

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27

English :

Coby , by Christian Sonderegger (2018), screening as part of Documentary Film Month in subtitled OV. Friday, November 21, 2025 from 8:30 pm to 10:00 pm

German :

Coby von Christian Sonderegger (2018), Vorführung im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms in OV mit Untertiteln. Am Freitag, den 21. November 2025 von 20:30 bis 22:00 Uhr

Italiano :

Coby , di Christian Sonderegger (2018), proiezione nell’ambito del Mese del Cinema Documentario in OV sottotitolato. Venerdì 21 novembre 2025 dalle 20.30 alle 22.00

Espanol :

Coby , de Christian Sonderegger (2018), proyección en el marco del Mes del Cine Documental en VO subtitulado. Viernes 21 de noviembre de 2025 de 20:30 a 22:00 h

