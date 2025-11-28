Projection du film Cultiver la Forêt de Jérémy Houadec Médiathèque Le Nautile La Forêt-Fouesnant
Projection du film Cultiver la Forêt de Jérémy Houadec Médiathèque Le Nautile La Forêt-Fouesnant vendredi 28 novembre 2025.
Projection du film Cultiver la Forêt de Jérémy Houadec
Médiathèque Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
En Bretagne, on ne laisse pas gratuitement de la place à la forêt. Les massifs boisés sont généralement situés sur des sols pauvres jugés peu intéressant pour l’agriculture.
A l’hiver 2019, Léa est devenue propriétaire d’un ensemble forestier d’une vingtaine d’hectares en Ille-et-Vilaine. Un engagement singulier, mais surtout collectif, prend forme pour cultiver la forêt.
58mn Réalisateur Jérémy Houadec Une production Les 48° Rugissants.
La projection sera suivie d’une échange avec Lara Laigneau, cheffe opératrice du film. .
Médiathèque Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50
