Projection du film CUTRO CALABRIA ITALIA Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-23
Cutro Calabria, de Mimmo Calopresti, en présence du réalisateur. Dimanche 23 novembre à 14h au cinéma Labor.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 91 12 88
English :
Cutro Calabria, by Mimmo Calopresti, in the presence of the director. Sunday, November 23, 2pm at Labor cinema.
German :
Cutro Calabria, von Mimmo Calopresti, in Anwesenheit des Regisseurs. Sonntag, 23. November um 14 Uhr im Kino Labor.
Italiano :
Cutro Calabria, di Mimmo Calopresti, alla presenza del regista. Domenica 23 novembre alle 14.00 al cinema Labor.
Espanol :
Cutro Calabria, de Mimmo Calopresti, en presencia del director. Domingo 23 de noviembre a las 14.00 h en el cine Labor.
