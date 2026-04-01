Projection du film d’animation Aladdin, Médiathèque Albert Camus, Épinay-sur-Seine

Projection du film d’animation Aladdin Mercredi 1 avril, 15h00 Médiathèque Albert Camus Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:30:00+02:00

Une aventure pleine de magie, de rires et de personnages inoubliables mais aussi une histoire où l’argent et la richesse jouent un rôle important.

Médiathèque Albert Camus 11 rue Félix Merlin 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Orgemont Seine-Saint-Denis Île-de-France

Venez découvrir le célèbre conte d’Aladdin sur grand écran !