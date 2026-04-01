Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection du film d’animation Aladdin, Médiathèque Albert Camus, Épinay-sur-Seine

Projection du film d’animation Aladdin, Médiathèque Albert Camus, Épinay-sur-Seine mercredi 1 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Albert Camus

Adresse : 11 rue Félix Merlin 93800 Epinay-sur-Seine

Ville : 93800 Épinay-sur-Seine

Département : Seine-Saint-Denis

Début : mercredi 1 avril 2026

Fin : mercredi 1 avril 2026

Projection du film d’animation Aladdin Mercredi 1 avril, 15h00 Médiathèque Albert Camus Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:30:00+02:00

Une aventure pleine de magie, de rires et de personnages inoubliables mais aussi une histoire où l’argent et la richesse jouent un rôle important.

Médiathèque Albert Camus 11 rue Félix Merlin 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Orgemont Seine-Saint-Denis Île-de-France
Venez découvrir le célèbre conte d’Aladdin sur grand écran !