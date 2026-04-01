Projection du film d’animation Aladdin, Médiathèque Albert Camus, Épinay-sur-Seine
Projection du film d’animation Aladdin, Médiathèque Albert Camus, Épinay-sur-Seine mercredi 1 avril 2026.
Projection du film d’animation Aladdin Mercredi 1 avril, 15h00 Médiathèque Albert Camus Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:30:00+02:00
Une aventure pleine de magie, de rires et de personnages inoubliables mais aussi une histoire où l’argent et la richesse jouent un rôle important.
Médiathèque Albert Camus 11 rue Félix Merlin 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Orgemont Seine-Saint-Denis Île-de-France
Venez découvrir le célèbre conte d’Aladdin sur grand écran !