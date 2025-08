Projection du film d’animation « Ernest et Célestine le voyage en Charabie » Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Projection du film d’animation « Ernest et Célestine le voyage en Charabie » Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 4 octobre 2025.

Du 26 septembre au 12 octobre 2025, ce sera la 8e édition du Festival de Paris 14 Territoire de cinéma. Cette édition a pour thème la musique (rock, folk, jazz, classique, chants…) et programme la projection de 17 films dans 10 lieux du 14e, pour tous publics, de tous styles de musique et diverses nationalités.

Résumé du film : Ernest et Célestine

retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer leur précieux

violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays

depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans

musique !

« En s’appuyant sur la

précision des dessins et la richesse des décors, Julien Chheng et

Jean-Christophe Roger signent un film d’animation à la fois pêchu et

ouaté. » France Culture

« Le récit intime se

glisse dans les interstices d’une course assez folle, conduite avec beaucoup de

tendresse, qui jamais ne cède à la facilité de l’action pure. » Le Monde

« Entre la beauté du

spectacle, la malice rebelle du conte et la réflexion subtile sur la famille,

celle qu’on subit comme celle qu’on choisit, ce bijou de tendresse est bien

plus qu’une simple suite : un cadeau réjouissant pour tous les publics, à

déballer sans attendre Noël. » Télérama

Profitez d’une soirée ciné à la bibliothèque à l’occasion de la 8e édition du Festival de Paris 14 Territoire de cinéma. Cette année a pour thème la musique. (Re)découvrez en famille ce film touchant de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger.

Le samedi 04 octobre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit

Ouverture des réservations le samedi 30 août.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr