Projection du film d’animation « J’ai perdu mon corps » Hors les murs Rennes Jeudi 5 février 2026, 20h15 Ille-et-Vilaine

Payant

Avec le réalisateur Jérémy Clapin et en partenariat avec l’AFCA (Association française du Cinéma d’Animation)

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident.

​

Le film est accessible à partir de 13 ans. La projection est suivie d’une rencontre.

​Le vendredi 6 février, le réalisateur est invité aux Champs Libres dans le cadre de Jardins d’hiver pour la rencontre « Du roman au cinéma d’animation ».

​

​Prêt de matériel disponible pour l’audiodescription et l’amplification.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T20:15:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T22:00:00.000+01:00

1



Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

