Projection du film d’animation Migration dans le cadre du 16 ème Festival Génération Durable Cambremer Cambremer mercredi 22 octobre 2025.

Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Dans le cadre du Festival, Cambremer vous propose la projection du film

Au foyer familial.

22 octobre 2025 de 14:30 à 16:30

Mairie de Cambremer

8-10 Avenue des Tilleuls, 14340 Cambremer, France

Dans le cadre du 16ème festival Génération Durable, venez assister à la projection du film Migration , par les créateurs des minions.

Mercredi 22 Octobre à 14h30 à la salle des fêtes Gratuit.

Ce n’est pas juste une migration… C’est surtout une aventure ! Pam a bien du mal à transmettre son enthousiasme à Mack qui préfèrerait rester patauger dans sa mare que d’accompagner sa chère et tendre et leurs deux canetons en Jamaïque. Découvrir le monde signifie découvrir l’inconnu, surtout pour une famille de canards sédentaires ! Est-ce que ça fait peur, oui mais ça vaut le coup non ?! Péripéties, humour, apprentissage (à tout âge) font virevolter le public familial !

Un film d’animation de Benjamin Renner et Guylo Homsy. | Franco-canado-américain | 2023| 1h22. ©Illumination Entertainment and Universal Studios.

Projection en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie .

Cambremer Avenue des Tilleuls Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 23 53 60 10 festival.generationdurable@orange.fr

English : Projection du film d’animation Migration dans le cadre du 16 ème Festival Génération Durable

As part of the Festival, Cambremer invites you to a screening of the film

As part of the 16th Génération Durable festival, come and watch the film Migration , by the creators of the minions.

At the family home.

German : Projection du film d’animation Migration dans le cadre du 16 ème Festival Génération Durable

Im Rahmen des Festivals bietet Ihnen Cambremer die Vorführung des Films an

Im Rahmen des 16. Festivals Nachhaltige Generation können Sie an der Vorführung des Films Migration von den Schöpfern der Minions teilnehmen.

Im Familienheim.

Italiano :

Nell’ambito del Festival, Cambremer proietta il film

Nell’ambito del 16° festival Génération Durable, venite a vedere il film Migration , realizzato dai creatori dei minions.

Presso la casa famiglia.

Espanol :

En el marco del Festival, Cambremer proyecta la película

En el marco del 16º Festival Génération Durable, venga a ver la película Migration , de los creadores de los minions.

En casa de la familia.

