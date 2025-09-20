Projection du film de Bernard Favre « La trace » Médiathèque Quai des Arts Rumilly

Projection du film de Bernard Favre « La trace » Médiathèque Quai des Arts Rumilly samedi 20 septembre 2025.

Tout public à partir de 12 ans – Réservation conseillée

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Escale de la Médiathèque – Durée 1h43

Médiathèque Quai des Arts Place d'armes 74150 Rumilly Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 01 46 60 https://www.mediatheque-rumilly74.fr/

(c) La trace