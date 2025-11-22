Projection du film de Frederico Fellini La Strada salle des fêtes Nuars

Projection du film de Frederico Fellini La Strada

Nuars Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-11-22

19:30:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Projection exceptionnelle du film de Frederico Fellini La Strada le samedi 22 novembre à 19h30 Salle multisports de Nuars 58190.

Cet événement est proposé par IMAGES VILLAGES et l’association Patrimoine de Nuars .

Séance non payante avec participation aux frais de projection au chapeau.

Synopsis du film La Strada

Gelsomina, une femme enfant naive et généreuse, a été vendue par sa mère à un hercule de foire brutal et obtus, Zampano, qui accomplit un numéro de briseur de chaines sur les places publiques.

A bord d’un étrange équipage une moto à trois roues aménagée en roulotte le couple sillonne les routes d’Italie, menant la rude et triste vie des forains. Zampano ne cesse de rudoyer sa compagne et de la tromper sans vergogne. Elle s’efforce pourtant de lui plaire avec une touchante obstination.

Surgit un autre saltimbanque, un violoniste-poète-philosophe-farceur Il Matto ( Le Fou ). Il agace à plaisir le pauvre Zampano et raconte à Gelsomina de très belles et très édifiantes histoires sous forme de paraboles. Exaspéré, Zampano finit un jour par le tuer.

Le temps passe… Gelsomina, prostrée, ne peut se consoler de la mort du Fou . Zampano l’abandonne sur la route. Des années plus tard, il apprend qu’elle est morte. Alors, pour la première fois de sa vie, il pleure.

La projection sera suivie d’un pot de l’amitié offert par la municipalité de Nuars et par l’association Patrimoine de Nuars . .

salle des fêtes Salle Multisports de Nuars Nuars 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 90 42 62 imagesvillages58@gmail.com

