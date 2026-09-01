Projection du film « De la Comédie-Française » Druyes-les-Belles-Fontaines
mercredi 23 septembre 2026 · Druyes-les-Belles-Fontaines
Informations pratiques
Druyes-les-Belles-Fontaines
Projection du film « De la Comédie-Française »
Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 16 33 07 druyes-fait-son-cinema@orange.fr
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English : Projection du film « De la Comédie-Française »
L’événement Projection du film « De la Comédie-Française » Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-09-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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