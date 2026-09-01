Informations pratiques

Druyes-les-Belles-Fontaines

Projection du film « De la Comédie-Française »

Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

Salle Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 16 33 07 druyes-fait-son-cinema@orange.fr

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English : Projection du film « De la Comédie-Française »

L’événement Projection du film « De la Comédie-Française » Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-09-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !