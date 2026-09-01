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Projection du film « De la Comédie-Française » Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

mardi 29 septembre 2026 · Salle des fêtes Treigny · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes Treigny
Adresse
Rue du Couvent
Ville
89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Département
Yonne
Tarif
4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Projection du film « De la Comédie-Française »

Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.   .

Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection du film « De la Comédie-Française »

L’événement Projection du film « De la Comédie-Française » Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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