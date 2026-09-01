Projection du film « De la Comédie-Française » Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
mardi 29 septembre 2026 · Salle des fêtes Treigny · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Projection du film « De la Comédie-Française »
Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Salle des fêtes Treigny Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr
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English : Projection du film « De la Comédie-Française »
L’événement Projection du film « De la Comédie-Française » Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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