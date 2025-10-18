Projection du film de la résidence « Marcher sur l’eau » Ecole de la Prairie Annecy

Nombre limité à 40 personnes

Après plus de six semaines de résidence de création menées avec la MA74, nous sommes heureux de vous inviter à la projection de la version 0 du film « Marcher sur l’eau » de Louiza Malguitou.

Ce film est le fruit d’une aventure collective, d’échanges, de doutes, de gestes et de rencontres. Il témoigne de ce qui naît lorsque l’art s’enracine dans un territoire et se nourrit de celles et ceux qui l’habitent.

La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe artistique autour du processus de création, et d’un moment convivial.

Ecole de la Prairie 26 CHEMIN DE LA PRAIRIE 74000 ANNECY Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

©Louiza Malguitou