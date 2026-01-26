PROJECTION DU FILM DE MUZON A RAGON Treillières

PROJECTION DU FILM DE MUZON A RAGON

Séance cinéma suivie d’un concert

Il y a tout juste 20 ans, au cours de la saison 2005-2006, Treillières vécut une animation culturelle originale et exceptionnelle: Images de villages . Réalisée et produite par la Maison de la Culture de Loire-Atlantique (MCLA) de l’époque, avec le soutien du Département et de la Ville.

Pendant plusieurs semaines, l’animatrice Christine Carré est allée à la rencontre des habitants pour recueillir souvenirs et témoignages sur la mémoire de leur commune. Des heures de rencontres ont été ainsi enregistrées et filmées: la vie quotidienne à la ferme, les fêtes familiales, le vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, les voyages, la paroisse, l’école, les drames et les joies d’une communauté villageoise , etc.

De l’abondante collecte, Christine Carré a réalisé un film documentaire d’une heure, intitulé Treillières, chemins faisant… de Muzon à Ragon. (1) C’est la mémoire de toute une époque qui ressurgit et que l’association Treillières au fil du temps a décidé de remettre en lumière, le samedi 21 février, en partenariat avec Cultur’Ô Gesvres et Treillières-Musique. L’après-midi se poursuivra avec le concert du groupe de musiciens locaux Les équipiers du placard (chansons de mer et de marins). .

