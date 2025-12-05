Projection du film Déjà ? Cinéma Le Fauteuil Rouge Bressuire

Projection du film Déjà ?

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Cette soirée met les cordes à l’honneur à travers la projection d’un documentaire en la présence du réalisateur Eric Bernaud, précédée d’une première partie de l’Orchestre à Cordes Nord Deux-Sèvres, dirigé par François-Xavier Laguette.

Renseignements au cinéma Le Fauteuil Rouge. .

Cinéma Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

