Projection du film Déjà ? Cinéma Le Fauteuil Rouge Bressuire vendredi 5 décembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
2025-12-05
Cette soirée met les cordes à l’honneur à travers la projection d’un documentaire en la présence du réalisateur Eric Bernaud, précédée d’une première partie de l’Orchestre à Cordes Nord Deux-Sèvres, dirigé par François-Xavier Laguette.
Cinéma Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr
L’événement Projection du film Déjà ? Bressuire a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Bocage Bressuirais