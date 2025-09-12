Projection du film documentaire « 2024, Les Toits de Paris en Seine » / Débat Salle Malraux EVA Blanzy

Projection du film documentaire « 2024, Les Toits de Paris en Seine » / Débat

Salle Malraux EVA Rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Ce film vous transporte au cœur des Jeux Olympiques de Paris 2024, vus depuis les toits de la capitale. À travers les témoignages d’athlètes français, d’organisateurs et de personnalités emblématiques comme Tony Estanguet et Thomas Jolly, découvrez les émotions, les défis et les secrets de la performance olympique.

Au programme

– projection du film à 20h à l’EVA, salle Malraux.

– échange avec le public après la projection, un moment privilégié pour discuter avec des athlètes locaux et des intervenants. .

Salle Malraux EVA Rue du 11 Novembre 1918 Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 68 00 99 communication@blanzy71.fr

