Projection du film documentaire « Dahomey » de Mati Diop Dimanche 21 septembre, 14h00 Cinéma Rex Corrèze

Tarifs habituels du cinéma. Renseignements auprès du Cinéma Rex. Dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Projection du film documentaire « Dahomey » de Mati Diop, suivie d’un échange autour de la restitution des oeuvres d’art spoliées des anciennes colonies, animé par Romain Grosjean, Directeur du Cinéma Rex, Lucie Boyer et Thierry Pradel, Adjointe au directeur et Directeur du musée Michelet.

Bénin, France, Sénégal/2024/1h08/Documentaire

Ours d’Or-Berlinale 2025

Meilleur film documentaire-lumière de la presse étrangère 2025

Cinéma Rex 3 Boulevard Gen Koenig, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555232901 http://www.cinemarex.org Cinéma construit de 1935 à 1938 dans le style Art Déco, par l’architecte Villiéras. Modifié dans les années 50, il est transformé en triplex en 1980-1981. La façade présente une architecture fonctionnelle utilisant blocs et volumes pour délimiter les différentes parties du cinéma : le hall d’accueil, un bar avec hall au premier étage, la salle de projection au dernier. Le fronton Art Déco est surmonté d’un péristyle formé de colonnettes. Une mise en scène lumineuse mettait en valeur la façade. L’architecture, utilisant un vocabulaire machiniste (image du paquebot avec ponts) , se veut une métaphore du voyage et du modernisme (avènement du cinéma parlant dans la commune).

