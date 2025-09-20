Projection du film documentaire « Demain le bassin » Espace culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Projection du film documentaire « Demain le bassin » Espace culturel Louis Aragon Saint-Vallier samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la projection du film documentaire local Demain le bassin, à l’espace culturel Louis Aragon de Saint-Vallier.

Espace culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo, 71230 Saint-Vallier Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 67 78 20 https://www.mairie-saintvallier.fr/ L’espace culturel Louis Aragon regroupe dans un même lieu la médiathèque, l’espace public numérique, la salle de spectacles et le centre social.

