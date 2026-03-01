Projection du film documentaire Du béton sur nos courgettes Ressourcerie Le Plant B Paris

À l’occasion de la Semaine des alternatives aux pesticides, venez découvrir Du béton sur nos courgettes, un film documentaire puissant qui explore comment la bétonisation grignote les terres agricoles… et comment habitants et communes se mobilisent pour protéger le vivant et réinventer des façons de cultiver.

Projection dans la Rotonde, le bâtiment voisin de la Ressourcerie Le Plant B

À l’occasion de la Semaine des alternatives aux pesticides, nous vous proposons le visionnage d’un film documentaire : Du béton sur nos courgettes, de Arnaud Gobin et Christophe Camoiraino !

Le samedi 28 mars 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit

Gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T17:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T16:30:00+02:00_2026-03-28T17:30:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

+33650935201 hello@leplantb.org



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