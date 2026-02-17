Projection du film documentaire Essaimons-nous Théâtre des Forges Pesmes

Projection du film documentaire Essaimons-nous

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Forges Pesmes, Baz’art et l’AMAP de Montagney vous invite à une projection du film documentaire Essaimons-nous suivie d’une discussion avec Sébastien Desgeorges, maraicher producteur de semences paysannes. .

Théâtre des Forges 7 Chemin des Forges Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté resaforges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Projection du film documentaire Essaimons-nous Pesmes a été mis à jour le 2026-02-17 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY