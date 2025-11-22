Dans le cadre de nos projections de films documentaires menées en partenariat avec l’association Périphérie, la médiathèque vous propose de découvrir L’homme-vertige, second film du cycle intitulé Reste le feu*, en présence de Sophie Salbot, productrice du film.

Synopsis

Pendant cinq ans j’ai erré dans Pointe-à-Pitre filmant ma relation avec des personnes arrimées à différents endroits de la ville. Leur solitude raconte l’histoire de la Guadeloupe, l’inertie de cette île, ancienne colonie française. La lente disparition de nous-même.

Cycle Reste le feu*

Dans De cendres et de braises, Manon Ott filme les habitants des HLM des Mureaux construits dans les années 1960 afin de loger les ouvriers de l’usine Renault-Flins, pour beaucoup immigrés ou enfants d’immigrés. Dans le second documentaire du cycle, Malaury Eloi Paisley filme quant à elle les personnes qu’elle rencontre à Pointe-à-Pitre dans L’homme-vertige. Deux longs métrages dans lesquels les lieux filmés semblent abandonnés des pouvoirs publics et en lente déconstruction ayant pour effet de plonger les protagonistes dans une forme d’inertie. Le motif du feu traverse alors chacun des films comme une lumière qui réveille et secoue les esprits et les corps des personnes filmées. Un feu que l’on perçoit bien sûr comme celui des révoltes passées et celles à venir et comme symbole de vitalité et de désir.*Sont les trois derniers mots de l’essai La prochaine fois, le feu écrit par James Baldwin et publié en 1963.

Athénaïse | Production de films de fiction et documentaires de création

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01.55.25.80.20.

Dans un quartier populaire de Pointe-à-Pitre voué à la démolition, des habitants à la dérive, comme pris au piège d’une ville fantôme, errent et discourent, métaphores d’une Guadeloupe vaincue par la colonisation. Un film-poème couronné au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Arte).

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr