Projection du film documentaire Mar moussa, une lumière Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

La réalisatrice Justine Malle s’intéresse au monastère syrien de Mar Moussa rénové par le jésuite Paolo Dall’Oglio et conçu comme un lieu du dialogue

interreligieux entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Filmé en 2023 après la guerre civile, ce film documentaire aborde plusieurs questions propres au contexte politique et religieux syrien.

La recherche du vivre ensemble a-t-elle encore un sens dans

ce lieu, à l’heure où beaucoup de chrétiens syriens ont émigré et que la guerre

a ravivé les tensions interreligieuses ? La guerre n’a-t-elle pas sonné le glas de cet idéal d’hospitalité ? La communauté continue-t-elle

à porter haut le flambeau du dialogue ?

A toutes ces questions, le film apporte

des réponses positives.

Après une année passée à l’université

de Brown (USA) et un DEA de philosophie à la Sorbonne, Justine Malle, fille du

réalisateur français Louis Malle et de l’actrice canadienne Alexandra Stewart, fait

un stage aux Editions Allia. Elle traduit ensuite plusieurs livres sur le cinéma

aux Editions de la Transparence. En 2003, après un stage d’assistante scripte sur

Nathalie, d’Anne Fontaine, elle réalise deux courts métrages documentaires

: Carnets de Shanghai (2004) et Lumière d’avril (2005). Suivent

deux courts métrages de fiction en 2006 et 2008 : Cet été-là et Surpris

par le froid. En 2011, elle tourne son premier long métrage de fiction, Jeunesse

(avec Didier Bezace et Esther Garrel), sélectionné aux festivals de Rome, San

Francisco, Cleveland, Londres, Montréal, Copenhague et Shanghai en 2013.

En partenariat avec la Mairie du 20e.

Dans le cadre du Mois du film documentaire 2025 et en lien avec son fonds thématique Monde arabe, la bibliothèque Naguib Mahfouz vous propose la projection du film documentaire Mar moussa, une lumière de Justine Malle. Ce documentaire nous emmène au cœur du monastère chrétien de Mar moussa en Syrie. Rénové par le jésuite italien Paolo Dall’Oglio dans les années 1980, ce monastère s’affirme comme un lieu de dialogue interreligieux entre Islam et christianisme.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr