Projection du film documentaire « Nantes au singulier » Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Mardi 21 octobre, à 17h, le film documentaire « Nantes au singulier », réalisé par Amulette production, sera projeté à la Maison des Hommes et des techniques.L’entrée est gratuite, venez nombreux.ses !Ce documentaire raconte l’Histoire de Nantes narrée par l’un des derniers témoins, Robert Garcion, un nantais de 103 printemps. Son témoignage apportera un éclairage direct de l’histoire nantaise et des conditions de vie.Un film réalisé par Romain Scortatore avec l’aide de Jean Jacques Fleck, Ophélie Le Van, Antoine Duclos et Simon Nwambeben.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0621491447 https://www.maison-hommes-techniques.fr/projection-du-film-nantes-au-singulier/