Projection du film documentaire « Nantes au singulier » Mardi 21 octobre, 17h00 Maison des Hommes et des Techniques Loire-Atlantique

Mardi 21 octobre, à 17h, le film documentaire « Nantes au singulier », réalisé par Amulette production, sera projeté à la Maison des Hommes et des techniques.

L’entrée est gratuite, venez nombreux.ses !

Ce documentaire raconte l’Histoire de Nantes narrée par l’un des derniers témoins, Robert Garcion, un nantais de 103 printemps. Son témoignage apportera un éclairage direct de l’histoire nantaise et des conditions de vie.

Un film réalisé par Romain Scortatore avec l’aide de Jean Jacques Fleck, Ophélie Le Van, Antoine Duclos et Simon Nwambeben.

Maison des Hommes et des Techniques 2B Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

