Projection du film documentaire Padgels Jeunesse Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Projection du film documentaire Padgels Jeunesse

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Jeunesse est le 2ᵉ film d’une série de 4 films documentaires, composée de témoignages de padgels et de paysages de la Montagne Ardéchoise.

Padgel étant, en patois, le nom donné à ses habitants.

Durée 116 min.

.

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Jeunesse is the 2? film in a series of 4 documentaries, featuring testimonials from padgels and landscapes in the Montagne Ardéchoise.

Padgel being, in dialect, the name given to its inhabitants.

Running time: 116 min.

