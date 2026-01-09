Projection du film documentaire Padgels Jeunesse Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Projection du film documentaire Padgels Jeunesse Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade mardi 27 janvier 2026.
Projection du film documentaire Padgels Jeunesse
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Jeunesse est le 2ᵉ film d’une série de 4 films documentaires, composée de témoignages de padgels et de paysages de la Montagne Ardéchoise.
Padgel étant, en patois, le nom donné à ses habitants.
Durée 116 min.
.
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jeunesse is the 2? film in a series of 4 documentaries, featuring testimonials from padgels and landscapes in the Montagne Ardéchoise.
Padgel being, in dialect, the name given to its inhabitants.
Running time: 116 min.
L’événement Projection du film documentaire Padgels Jeunesse Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay