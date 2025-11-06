Projection du film documentaire Rebels don’t know age Médiathèque Ciboure

Projection du film documentaire Rebels don’t know age Médiathèque Ciboure jeudi 6 novembre 2025.

Projection du film documentaire Rebels don’t know age

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Naçiye Van der Straeten est une femme belge atteinte de la maladie de Parkinson. À 76 ans, elle se rend trois fois par semaine dans un club de boxe d’Antalya, au sud de la Turquie, persuadée des bienfaits du sport intense pour affronter une vie qui lui échappe. Sur le ring, coachée par la championne nationale Oznur Caner, son corps abîmé se redresse et se met à danser. Mais, seule dans son village de montagne, tout vacille et devient flou, vertigineux. Alors, bien des fantômes ne peuvent plus être combattus ni esquivés.

En présence du réalisateur Gabriel Courty-Villanua. En partenariat avec l’ALCA Nouvelle-Aquitaine & la Biblio64

Tout public Français, turc (VOSTFR) Sur inscription .

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com

English : Projection du film documentaire Rebels don’t know age

German : Projection du film documentaire Rebels don’t know age

Italiano :

Espanol : Projection du film documentaire Rebels don’t know age

L’événement Projection du film documentaire Rebels don’t know age Ciboure a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Pays Basque