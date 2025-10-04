Projection du film documentaire « Rupestres » Place Bertran de Born Montignac-Lascaux

21h. Film de Marc Azéma dans lequel des artistes de BD vont se retrouver dans la peau des artistes de la préhistoire dans une petite grotte transformée en champignonnière.

Ce film de Marc Azéma vous est proposé pour fêter les 40 ans de la bibliothèque municipale de Montignac-Lascaux.

6 artistes de bande dessinée sont conviés à une expérience unique au monde. Pendant 10 jours, ils vont quitter leur table à dessin et se retrouver dans la peau des artistes de la préhistoire. Ensemble, ils vont donner libre cours à leur imagination dans une petite grotte transformée en champignonnière, située au coeur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy dans le département du Lot. Ils vont s’exprimer en utilisant les techniques et les gestes de leurs ancêtres paléolithiques qui ont orné la grotte du Pech Merle tout près de là. Cette expérience d’art pariétal contemporaine va questionner les origines de l’art et s’avérer riche d’enseignements et de surprises ».

Troubs, dessinateur de BD en Dordogne a fait cette expérience. Venez en discuter avec lui dès le dimanche. .

English : Projection du film documentaire « Rupestres »

21h. Marc Azéma’s film, in which comic artists take on the role of prehistoric artists in a small cave transformed into a mushroom farm.

German : Projection du film documentaire « Rupestres »

21h. Film von Marc Azéma, in dem Comic-Künstler in einer kleinen Höhle, die in eine Pilzzucht verwandelt wurde, in die Rolle von Künstlern aus der Urzeit schlüpfen.

Italiano :

21h. Un film di Marc Azéma in cui i fumettisti assumono il ruolo di artisti preistorici in una piccola grotta trasformata in una coltivazione di funghi.

Espanol : Projection du film documentaire « Rupestres »

21h. Una película de Marc Azéma en la que los dibujantes de cómics asumen el papel de artistas prehistóricos en una pequeña cueva transformada en una granja de setas.

