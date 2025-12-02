Projection du film Dossier 137 de Léa Ducker Salle du Foyer Rural Nanton

Projection du film Dossier 137 de Léa Ducker

Salle du Foyer Rural Rue Saint Hubert Nanton Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Synopsis Un jeune homme est blessé par un tir de Flash-Ball lors des manifestations liées au mouvement des Gilets jaunes. Stéphanie, enquêtrice à l’Inspection générale de la Police nationale, est chargée d’en déterminer les responsabilités. .

Salle du Foyer Rural Rue Saint Hubert Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 29 35 01

