Projection du film « Douce France » Parc de Belleville Paris
Projection du film « Douce France » Parc de Belleville Paris jeudi 21 août 2025.
Au programme
de la soirée
18:00 – Visite guidée du Parc de Belleville
19:30 – Buffet participatif
(apportez quelque chose à partager)
20:30 – Projection
DOUCE FRANCE
Geoffrey Couanon
2020 / 96 min
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A l’initiative de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux…
Mais cela est-il utile ? Pour le savoir, ils partent à la rencontre d’habitant.e.s de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteur.rice.s et d’élu.e.s. Une quête réjouissante qui ravive notre lien à la terre !
Grand Prix FReDD – Festival Film de Recherche et Développement Durable 2020
Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Douce France » en présence du réalisateur Geoffrey Couanon.
Le jeudi 21 août 2025
de 18h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-21T21:00:00+02:00
fin : 2025-08-22T02:30:00+02:00
Date(s) : 2025-08-21T18:00:00+02:00_2025-08-21T23:30:00+02:00
Parc de Belleville 27 rue Piat 75020 M° 11 : Pyrénées – M°2 : CouronnesParis
https://cine-jardins.fr/jeudi-21-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/