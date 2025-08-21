Projection du film « Douce France » Parc de Belleville Paris

Projection du film « Douce France » Parc de Belleville Paris jeudi 21 août 2025.

Au programme

de la soirée

18:00 – Visite guidée du Parc de Belleville

19:30 – Buffet participatif

(apportez quelque chose à partager)

20:30 – Projection

DOUCE FRANCE

Geoffrey Couanon

2020 / 96 min

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A l’initiative de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux…

Mais cela est-il utile ? Pour le savoir, ils partent à la rencontre d’habitant.e.s de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteur.rice.s et d’élu.e.s. Une quête réjouissante qui ravive notre lien à la terre !

Grand Prix FReDD – Festival Film de Recherche et Développement Durable 2020

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « Douce France » en présence du réalisateur Geoffrey Couanon.

Le jeudi 21 août 2025

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-21T21:00:00+02:00

fin : 2025-08-22T02:30:00+02:00

Date(s) : 2025-08-21T18:00:00+02:00_2025-08-21T23:30:00+02:00

Parc de Belleville 27 rue Piat 75020 M° 11 : Pyrénées – M°2 : CouronnesParis

https://cine-jardins.fr/jeudi-21-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/