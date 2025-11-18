Projection du film « Douze hommes en colère » et débat sur ses enseignements pour l’administrateur HEC Alumni Paris Mardi 18 novembre, 18h30 sur inscription

Le Club HEC Gouvernance Administrateurs et Dirigeants vous propose un événement différent le mardi 18 novembre à 18h30 au siège de l’association : la projection d’un film suivi d’un débat.

Le film c’est « Douze hommes en colère », de Sydney Lumet (1957), inspiré d’une pièce de théâtre de Reginald Rose, avec Henry Fonda dans le rôle principal.

Cette œuvre, très appréciée pour sa qualité dramatique, possède aussi un grand intérêt en matière de gouvernance.

Bien que l’action, en huis clos, se situe lors d’une réunion de jury d’assises, il y a bien des points communs avec une réunion de conseil d’administration, et des angles de vue instructifs, voire pédagogiques, sur le fonctionnement des boards. Et sur les qualités et les défauts des administrateurs …

Après la projection, le débat avec la salle sera animé par Yves Dumont (H71) et Pascal Vienot (H70), et suivi d’échanges autour d’un cocktail.

Yves Dumont (H71)

Pascal Vienot (H70)

Début : 2025-11-18T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T22:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris