Projection du film Du côté de Germont de Renaud Fély Rodez

Projection du film Du côté de Germont de Renaud Fély

37 avenue Tarayre Rodez Aveyron

Début : Mercredi 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Projection du film Du côté de Germont de Renaud Fély dans le cadre du Centenaire Marcelle Delpastre.

Poète et paysanne, Marcelle Delpastre a toujours vécu à Germont, en Corrèze. Au moment où sa maison est vendue et va perdre toute trace de sa présence, nous revenons Du côté de Germont, lieu de mémoire et d’héritage de cette créatrice singulière. Durée 57 min. 6 .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75 contact@ccor.eu

English :

Screening of the film Du côté de Germont by Renaud Fély as part of the Marcelle Delpastre Centenary.

German :

Vorführung des Films Du côté de Germont von Renaud Fély im Rahmen des Centenaire Marcelle Delpastre.

Italiano :

Proiezione del film Du côté de Germont di Renaud Fély nell’ambito delle celebrazioni del Centenario di Marcelle Delpastre.

Espanol :

Proyección de la película Du côté de Germont , de Renaud Fély, en el marco de las celebraciones del Centenario de Marcelle Delpastre.

