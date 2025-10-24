Projection du film E.1027, Eileen Gray et la maison au bord de la mer Colmar

Projection d’un documentaire sur Eileen Gray, architecte et designer irlandaise et la villa qu’elle a crée dans l’ombre des fresques de Le Corbusier.

Projection organisée par l’association Lézard en partenariat avec la Maison européenne de l’architecture et le cinéma CGR Colmar. Suivi d’un temps d’échanges.

Brillante architecte et designer irlandaise, créatrice libre et audacieuse, dans une avantguerre dominée par les hommes, Eileen Gray fut victime de la toute-puissance de Le Corbusier,

qui imposa ses fresques sur les murs de la villa moderniste qu’elle avait bâtie à Roquebrune. Le nom et l’aura du maître finiront par être associés au bâtiment. Nourri par les écrits d’Eileen, le film lui rend la place qui lui revient.

Réalisation Béatrice Minger et Christophe Schaub .

1 Place Scheurer Kestner Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 70 77 contact@lezard.org

English :

Screening of a documentary on Irish architect and designer Eileen Gray and the villa she created in the shadow of Le Corbusier’s frescoes.

German :

Vorführung eines Dokumentarfilms über Eileen Gray, eine irische Architektin und Designerin, und die Villa, die sie im Schatten der Fresken von Le Corbusier entworfen hat.

Italiano :

Proiezione di un documentario su Eileen Gray, architetto e designer irlandese, e sulla villa che ha creato all’ombra degli affreschi di Le Corbusier.

Espanol :

Proyección de un documental sobre Eileen Gray, arquitecta y diseñadora irlandesa, y la villa que creó a la sombra de los frescos de Le Corbusier.

