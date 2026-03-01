Projection du film Essaimons-nous Café associatif Le Chauffe-savates Mâlain

Projection du film Essaimons-nous

Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29 19:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Projection du film documentaire Essaimons-nous en présence de sa réalisatrice Laure de Saint-Hillier.

Et si jardiner était un acte éminemment politique ? .

Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org

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English : Projection du film Essaimons-nous

L’événement Projection du film Essaimons-nous Mâlain a été mis à jour le 2026-03-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)