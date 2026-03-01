Projection du film Essaimons-nous Café associatif Le Chauffe-savates Mâlain
Projection du film Essaimons-nous Café associatif Le Chauffe-savates Mâlain dimanche 29 mars 2026.
Projection du film Essaimons-nous
Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29 19:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Projection du film documentaire Essaimons-nous en présence de sa réalisatrice Laure de Saint-Hillier.
Et si jardiner était un acte éminemment politique ? .
Café associatif Le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org
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English : Projection du film Essaimons-nous
L’événement Projection du film Essaimons-nous Mâlain a été mis à jour le 2026-03-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)